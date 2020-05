Francesco è un bambino di 6 anni, vivace, amante della natura. La mancanza della scuola in questi mesi di emergenza COVID per lui non ha rappresentato affatto un problema: poteva scegliere tra rotolarsi nel prato, raccogliere le verdure nell’orto, dar da mangiare alle galline o rincorrere i gattini appena nati. La fortuna di vivere in campagna! Ma negli ultimi giorni, non sembra più lui. È stanco, rifiuta il cibo e vuole stare solo sul divano a guardare la televisione. La temperatura corporea non è neanche troppo alta, 37.5°C.La madre contatta il pediatra, convinta che Francesco in una sera un po’ più fresca del solito si sia ammalato. “Io gli dico sempre di non correre perché altrimenti suda, ma non mi ascolta mai perché ha fretta di tornare a giocare!”. Il pediatra lo convoca in studio, ma la mamma ha paura che possa contrarre l’infezione da coronavirus e concorda con il medico di attendere qualche giorno, somministrando solo paracetamolo. Ma la sintomatologia non passa e la febbre ora appare alta.Ecco allora che la madre decide di portare Francesco allo studio del dottore. Il pediatra, visitandolo, non conferma il sospetto di faringite: la gola non è infiammata e non ci sono placche sulle tonsille. C’è un linfonodo del collo a sinistra che appare ingrossato e dolente al tatto. Al di sopra la cute è calda e arrossata.Il volto del medico si fa più preoccupato. Evidentemente non è un semplice colpo di freddo, come sospettato all’inizio. Ecco gli esami da effettuare: un prelievo di sangue, una radiografia del torace ed una ecografia di collo e addome. Il giorno dopo la mamma torna con le risposte. “Gli esami ematici confermano una infezione: i globuli bianchi sono elevati, la proteina C reattiva è amentata. Il numero di piastrine invece è normale, nonostante il corpo di Francesco sia pieno di lividi”, commenta ad alta voce il pediatra. “Tra i graffi di cani e gatti e le cadute dagli alberi su cui si arrampica, è impossibile trovare un punto della pelle di Francesco ancora sana”, replica con un sorriso la mamma, porgendo al pediatra i referti degli altri esami.

Segretario Nazionale SIP (Società italiana Pediatria)

La risposta della rubrica precedente sul seno spuntato all’architetto, a cura del dottor Gabriele Bronzetti, è la seguente: l’architetto ha un prolattinoma. E’ un tumore benigno dell’ipofisi che secerne prolattina. I sintomi, pertinenti alla sfera ormonale, sono ovviamente diversi tra donne e uomini. La diagnosi si basa sul dosaggio della prolattina nel sangue e sulla diagnostica per immagini dell’ipofisi; la risonanza magnetica con contrasto ha un’elevata sensibilità diagnostica.

Ha indovinato la soluzione Andrea Emanuele