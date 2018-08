Un nuovo caso a Milano di infezione da virus della Febbre del Nilo: si tratta di un uomo, residente nel capoluogo, che – stando a quanto riferito – frequentava abitualmente il lago Malaspina di Pioltello, comune dell’hinterland. E’ per questo che l’Agenzia per la tutela della Salute ha allertato il Comune interessato e quello vicino di Segrate. Anche se il contagio potrebbe essere avvenuto in altre località lontane dalle due cittadine del nord di Milano, sono state comunque attivate le procedure di disinfestazione straordinaria in un raggio di 200 metri dal presunto luogo d’infezione.

Il sindaco di Segrate Paolo Micheli e il vicesindaco di Pioltello Saimon Gaiotto hanno programmato interventi in particolare nella zona del Lago Malaspina e nel quartiere adiacente: si tratta di una disinfestazione “adulticida” e “larvicida” che sarà fatta anche nelle aree private. Le operazioni cominceranno il 31 agosto a partire dalle 8 in tutte le aree pubbliche, comprese scuole e centri civici, e saranno ripetute entro 3 giorni. Gli ultimi due casi di Febbre del Nilo in Lombardia sono stati registrati due giorni fa: un uomo di 63 anni, residente a Milano e ricoverato presso il Policlinico (in via di guarigione) e un 80enne di Inveruno ricoverato a Legnano.

Il virus della Febbre del Nilo viene trasmesso all’uomo attraverso la puntura di una zanzara e non si trasmette da persona a persona: il suo periodo di incubazione varia fra 2 e 14 giorni, ma può essere anche di 21 giorni nei soggetti più deboli, che rischiano complicazioni nervose, soprattutto di anziani e persone debilitate. Le conseguenze nei casi gravi posso essere permanenti; solo nell’1 per mille si può verificare un’encefalite letale. Al momento non esiste un vaccino per la febbre West Nile, la prevenzione quindi consiste negli interventi di disinfestazione, coordinati dall’Ats, per evitare il proliferare e la riproduzione delle zanzare, e nel ridurre l’esposizione alle punture di questi insetti. Nei giorni scorsi il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana aveva chiesto ai Comuni più efficaci “azioni di contenimento delle zanzare”.