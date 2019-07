(Adnkronos/Cinematografo.it) – Di Bettino Craxi, ovvero di ‘Hammamet’ di Gianni Amelio che lo vede protagonista, Pierfrancesco Favino non dice nulla. Perché è a Taormina, prima i Nastri d’Argento e ora il 65° Film Fest, con Il traditore di Marco Bellocchio e perché non può tradire nemmeno Amelio: “Craxi? E’ bene sia Gianni a parlarne per primo. Io posso solo dire della trasformazione per incarnarlo, penso di essere l’attore adatto, perché riesco a trovare una verità intima e profonda nell’oggettivare me stesso. Non ho mai creduto che trasformazione sia imitazione, nonostante mi ci abbiano spinto Orazio Costa e Luca Ronconi. Un bambino per conoscere il mondo lo diventa, si fonde con l’esperienza, niente svela di più l’attore che non la maschera neutra, perché sei a contato con la tua neutralità”.

