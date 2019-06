“Non ho mai rivelato ciò che non conoscevo e non ho favorito in alcun modo Palamara, che ha scoperto dell’esposto che avevo presentato al Csm su Ielo e Pignatone nel mese di maggio. Io avevo presentato l’esposto a marzo e a quel punto non era più un segreto perché a conoscenza di tanti togati”. Lo ha detto il pm di Roma Stefano Rocco Fava respingendo tutte le accuse davanti ai pm di Perugia ieri ascoltato per cinque ore nell’ambito della vicenda che vede indagato per corruzione il magistrato ed ex presidente dell’Anm Luca Palamara. Fava è indagato per favoreggiamento e rivelazione del segreto di ufficio in concorso. E’ stato Fava a fare un esposto al Csm contro l’ex procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone e l’aggiunto Paolo Ielo per presunte irregolarità nella gestione delle inchieste sull’avvocato Piero Amara.

