Juventus prima italiana

Quali sono le migliori squadre che, una volta passate in vantaggio giocando in casa, riescono poi a ottenere la vittoria? E’ la domanda che si è posta il Cies, l’Osservatorio sul calcio, che ha appunto condotto una ricerca per stabilire i club più bravi a conquistare i 3 punti dopo aver sbloccato la partita davanti al proprio pubblico. I risultati (che tengono conto dei match tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre del 2019) dicono che al primo posto c’è lacon il 96,3% di vittorie: la formazione serba, allenata oggi da Dejan Stankovic, ha infatti portato a casa 130 gare su 135 disputate davanti al pubblico amico.

Dietro alla Stella Rossa ci sono i moldavi dello Sheriff Tiraspol (96 su 102, 94,1%) e i giapponesi dell’Albirex Niigata (70 su 75, 93,3%). In Italia al primo posto c’è la Juventus con 113 gare su 131 (86,3%): quando i bianconeri passano in vantaggio allo Stadium, strappare anche solo un pareggio è impresa rara. Napoli e Inter formano il podio della Serie A: per gli azzurri 96 vittorie su 113 (85%), per i nerazzurri 90 su 111 (81,1%). Seguono Roma (93 su 117, 79,5%), Lecce (84 su 107, 78,5%) e Lazio (83 su 106, 78,3%). Ultima, tra le 20 squadre del campionato, è l’Udinese con 43 su 77 (55,8%).

Psg regina dei top europei

Prendendo in considerazione solo i cinque maggiori campionati europei, la percentuale migliore è quella del Psg (124 vittorie su 139, 89,9%), meglio di Barcellona (116 su 131, 88,5%), City (115 su 132, 87,1%) e Bayern Monaco (101 su 118, 85,6%). Dai top ai flop: la percentuale più bassa complessiva è stata registrata dalla squadra australiana dei Central Coast Mariners (solo 20 vittorie su 53, 38%).