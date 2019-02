Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di Made In Sud, lo show comico di Rai Due giunto all’ottava edizione.

Se gli anni scorsi è stato condotto dal duo Gigi & Ross ed un’edizione da Gigi d’Alessio, quest’anno ci sarà Stefano De Martino al timone dello show affiancato da Fatima Trotta, presente dalla primissima puntata.

Ed è stata proprio Fatima Trotta a fare un’epica gaffe durante la conferenza stampa appena conclusa, quando ha chiesto ad un giornalista di alzarsi in piedi perché non lo vedeva.

“Ma io sono già in piedi” ha risposto il giornalista “Siamo in un programma comico, ci sta” ha poi aggiunto in maniera auto ironica. “Oh mio Dio scusami! Scusami, perdonami!“, la risposta della Trotta, che ha poi mimato il gesto di andarsene dalla figura di emme appena fatta.

Epica lei, ironico lui.

Ecco il video: