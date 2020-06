Un parco di divertimento su misura per la fase post Covid: il cellulare diventa un telecomando, salti le code e rispetti il distanziamento sociale. E’ Cinecittà World a presentarsi ai visitatori in una nuova veste tecnologica. Per garantire la totale sicurezza ai propri ospiti, infatti, a partire dal 25 giugno, data della riapertura, ognuno potrà utilizzare il proprio smartphone come una sorta di telecomando che consentirà di comprare i biglietti, accedere al parco, ordinare il pranzo e farselo servire ovunque, saltare le code alle attrazioni, organizzare una festa di compleanno, il tutto senza contatti diretti con lo staff.

