Viaggiare ai tempi correnti nelle isole del Mar Mediterraneo. Veleggiare tra gli scenari marini più belli, accompagnati dai versi di Omero e della sua Odissea. E’ l’iniziativa editoriale dell’Accademia della Scrittura di Milano, diretta da Monique Scisci, che sul blog https://accademiadellascrittura.it pubblica, ogni mercoledì, le descrizioni paesaggistiche più straordinarie contenute nel poema omerico e proposte dal giornalista Roberto Fiorentini. Si parte da Itaca, per proseguire verso Creta, approdare all’Isola di Faro davanti all’Egitto e lasciarsi incantare dall’enigmatica Malta nella fantasmagorica dimora dell’intrigante Calipso. E poi tutte le meraviglie paesaggistiche italiane: l’Isola di Corfù, patria dei Feaci; Posillipo, terra dei Ciclopi; Stromboli, patria di Eolo; le Bocche di San Bonifacio, dimora dei Lastriconi; passando per il Circeo, terra della conturbante maga Circe; per finire in Sicilia con lo stretto di Messina, le mostruose immagini di Scilla e Cariddi e i bianchi buoi dalle corna di luna.

