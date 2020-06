L’Organizzazione mondiale del turismo (Unwto) ha scelto Sommet Education come partner di ‘Hospitality Challenge’, un progetto solidale innovativo che mette in palio 30 borse di studio per imprenditori, innovatori e per chiunque abbia idee nuove per favorire la ripresa del settore turistico. Offrendo accesso a programmi di alta formazione di livello internazionale, l’iniziativa mira a sostenere la loro crescita professionale e a favorire lo sviluppo di progetti di valore per il comparto turistico, messo a dura prova in tutto il mondo dalla pandemia del Covid-19, indirizzando i nuovi paradigmi dell’ospitalità verso una maggiore inclusività e sostenibilità.

