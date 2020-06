Una prima manifestazione a Milano “contro la politica miope del governo nazionale che è impegnato negli Stati generali e che ha deciso di stanziare 250 milioni di contributi pubblici a fondo perduto per l’acquisto di monopattini, soldi dei contribuenti di cui beneficeranno in gran parte i produttori cinesi, mentre in tutta Italia le aziende del trasporto pubblico non di linea e del comparto turistico stanno letteralmente morendo: siamo pronti a consegnare le nostre patenti e le nostre autorizzazioni al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dato che a noi, ormai non servono più da febbraio”. Così Francesco Artusa, presidente onorario di Fai Trasporto Persone, l’associazione di categoria delle Pmi che operano nel settore dei bus e del noleggio con conducente e che aderisce alla confederazione nazionale Sistema Impresa.

