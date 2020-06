“Per quanto riguarda i finanziamenti di 25mila euro, estendibili a 30 mila euro, al 19 giugno il nostro dato evidenzia un numero di 50mila richieste che costituiscono in questo momento poco più dell’8% delle richieste complessive del sistema. Sottolineo, inoltre, che noi le abbiamo già erogate all’85%”. Così, in un intervista ad Adnkronos/Labitalia, Stefano Rossetti, vice direttore generale vicario di Bper Banca, sull’attività della banca nell’ambito dell’attuazione degli interventi a sostegno delle imprese previsti dai provvedimenti del governo contro l’emergenza coronavirus. “In questo momento ben più del 10% delle erogazioni complessive sotto i 25mila euro sono attribuibili a Bper. Tenga conto, per comprendere meglio il dato, che la nostra quota di mercato è attorno al 3% degli impieghi a livello nazionale. Crediamo, lo ripeto, di avere svolto un lavoro importante”, sottolinea Rossetti.

