Codacons lancia la sua offensiva contro i voucher, strumento introdotto dal governo “come unica forma di rimborso per gli utenti che, a causa dell’emergenza coronavirus, si sono visti annullare concerti, spettacoli, viaggi e vacanze, o che non hanno potuto usufruire di servizi già acquistati come palestre e piscine. Migliaia di consumatori in tutta Italia hanno dato vita in questi giorni a vibranti potreste contro agenzie di viaggio, palestre, compagnie aeree, ecc. che offrano loro unicamente un voucher da utilizzare entro un anno come indennizzo per la cancellazione di partenze o per abbonamenti non usufruiti durante il lockdown – spiega il Codacons – Questo perché il Governo, attraverso il Decreto Cura Italia e il Decreto Rilancio, ha previsto l’emissione del voucher come forma di rimborso nel settore del turismo, degli spettacoli e dello sport”.

