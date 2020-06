“Le recenti linee guida per l’apertura delle Attività Economiche Produttive e Ricreative sono uscite dopo la disposizione del Dpcm. Questo significa che quasi tutte le scuole di danza si erano già adeguate a questa prima disposizione ed anche alle successive indicazione della Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva) ed hanno riaperto in osservanza delle disposizioni. Le linee guida recentemente emanate della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di fatto richiama le disposizioni già decretate, semplifica e chiarisce le diverse attività dello spettacolo dal vivo. L’aspetto più rassicurante è che, sempre tenendo la dovute distanza di sicurezza, gli artisti quando sono in scena possono non indossare la mascherina. Non è chiarito se altrettanto può succedere nell’ambito delle prove necessarie alla preparazione di quanto poi sarà rappresentato in scena”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos Renato Greco, direttore dell’omonimo Teatro, già membro della Commissione Danza e della Consulta dei Problemi dello Spettacolo del Mibact.

