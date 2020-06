Dopo aver intrattenuto oltre 7oomila spettatori virtuali con Una Stagione sul sofà il Teatro Stabile del Veneto riparte dal vivo e all’aperto lunedì 15 giugno con quattro appuntamenti in simultanea nelle piazze di Padova, Treviso, Venezia e Verona, organizzati in collaborazione con le amministrazioni comunali delle quattro città. A Padova nel cortile di Palazzo Moroni (ore 18.30) l’attore Fabio Sartor e il primo violoncello dell’Orchestra di Padova e del Veneto danno vita a un evento di Teatro e musica, a Treviso in Piazza dei Signori (ore 19.00) Red Canzian riabbraccia la sua città con La musica non si ferma il primo concerto dal vivo dell’Italia post lockdown.

