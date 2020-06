“Ben vengano le regole, in tempo di coronavirus, anche per la danza. Ma leggendo le ‘linee guida’ del Governo sembrano scritte da persone che ignorano completamente questo mondo. Servono sensibilità e competenze fortissime. La danza non è solo uso quotidiano del corpo. Va al di là. E’ un moto dell’anima. Complicatissimo confinarlo all’interno di rigorosi precetti”. Così all’Adnkronos Carla Fracci signora della danza italiana e il marito e regista Beppe Menegatti commentando le linee guida emanate della Conferenza Stato-Regioni per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative.

