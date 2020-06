Le conseguenze della pandemia da Covid-19 sul settore della ristorazione collettiva, sulle imprese e sui lavoratori “sono stati drammatici e solo analizzando il periodo marzo-aprile 2020 e rapportandolo all’anno precedente (dati Oricon 2020) risulta che la ristorazione collettiva segna -66% per calo del volume d’affari. Di 96mila addetti (che per l’82% è composta da donne) attualmente 61mila sono in cassa integrazione”. Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Massimiliano Fabbro, presidente di Anir, la neonata Associazione nazionale imprese della ristorazione collettiva, fa il punto sugli effetti della pandemia sul comparto.

