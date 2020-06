“A mio avviso si tratta di misure di sicurezza dettate dal buon senso di medici e virologici. Ma la danza non è assolutamente ‘assimilabile’ alla categoria degli atleti. All’interno delle linee guida si parla di ‘allenamenti/ spettacoli’. Non si possono confondere. Chi conosce il nostro mestiere, ma anche coloro che provengono da ambiti legati alla musica e al teatro, parlano più semplicemente di prove”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos la stella russa del Bolscioi di Mosca, Vladimir Derevianko, già direttore del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Dresda e del Maggio Musicale Fiorentino, maitre de ballet alla Scala, commentando le linee guida approvate dalla conferenza Stato-Regioni per la riapertura delle attività legate anche allo spettacolo dal vivo.

