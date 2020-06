Distanziamento e tornelli con il badge per ogni allievo, tappeti igenizzati che detergono e assorbono tutte le impurità, divieto di assembramento, pulizia delle sale alla fine di ogni classe, guanti, mascherine e detergenti per tutti, scanner per misurare la temperatura. Riparte la danza della post quarantena, nelle scuole e nelle accademie. Addio ai saggi e agli spettacoli di fine anno. Si ricomincia a studiare fino al 30 luglio per recuperare il tempo perduto. “Tutti i nostri iscritti sono tornati a frequentare le lezioni, straordinariamente felici. Ne ero sicuro. E abbiamo quasi 50 nuovi allievi pronti per le prossime audizioni”, ha raccontato all’Adnkronos Luciano Cannito, direttore dell’Art Village, alla guida del Roma City Ballet Company.

