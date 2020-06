“Sulla situazione della cassa integrazione va fatta chiarezza, perchè c’è molta confusione e si leggono numeri a caso enunciati da più parti. Preciso innanzitutto che i consulenti del lavoro hanno dato la spinta iniziale per poter avviare le procedure. Quello che non si dice è che ci sono decine e decine di migliaia di lavoratori che non hanno ricevuto quanto da loro maturato. E questo non per colpa dei consulenti del lavoro. Si tratta dei dipendenti delle aziende plurilocalizzate e delle ditte artigiane, quest’ultimi gestiti dal fondo Fsba che continuano ad attendere”. Così, in un’intervista con Adnkronos/Labitalia, Marina Calderone, presidente del consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, sull’erogazione della cassa integrazione, dopo l’intervista di questa mattina, con Adnkronos/Labitalia, della vice presidente dell’Inps, Maria Luisa Gnecchi.

