L’emergenza sanitaria ed economica legata al Coronavirus si ripercuote anche sul mondo del lavoro, causando profonda incertezza tra le nuove generazioni. Per questo, Bosch ha scelto di ripartire anche confermando il proprio impegno sociale nei confronti dei neet, ragazzi che, mai come adesso, sono permeati da un senso di smarrimento e perdita dei punti di riferimento tradizionali. A giugno, infatti, riparte Neeton, il progetto di Bosch Italia realizzato in collaborazione con LabLaw Studio Legale Failla Rotondi & Partners, ManpowerGroup, la Fondazione Human Age Institute e la scuola di formazione Bosch Tec. L’iniziativa, volta a favorire l’inserimento dei neet nel mondo del lavoro, si svolgerà in un’inedita versione digitale. Dopo i primi due appuntamenti a Udine e a Roma a fine 2019, Neeton riparte dunque sul web, aprendo le porte ai giovani tra i 18 e i 29 anni che non si formano e non lavorano.

