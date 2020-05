“Ho detto alla Grecia di togliere la nostra regione perché parlo per il Veneto, per l’Italia ci pensi il ministro degli Esteri. Parto dal presupposto che la Grecia ha messo solo alcune regioni nel bando, quattro. Ma non esiste: siamo tutti una faccia e una razza Grecia e Italia. Non esiste che i greci ci facciano sta roba, me lo sarei aspettato da tutti ma non da loro. Ho l’impressione che i governanti siano assolutamente disconnessi rispetto al popolo greco, gli operatori greci che conosco non sono di questa opinione”. Così il governatore del Veneto Luca Zaia, in conferenza stampa, commentando la riapertura di Atene all’arrivo degli italiani ma con test per alcune regioni.

