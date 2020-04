C’è chi preme per riaprire, come Veneto e Lombardia. C’è invece chi è pronta ad alzare le barricate, come la Campania. Mentre migliora il quadro tra un forte calo di nuovi positivi al coronavirus e un record di guariti, diventa sempre più acceso il dibattito sulla Fase 2. A frenare le fughe in avanti c’è il governo: “In questi giorni e nelle ultime ore circolano numerose ipotesi, con tanto di date, sulle possibili riaperture nel Paese. In alcuni casi si tratta di ipotesi che non hanno alcun tipo di fondamento, in altri di ipotesi che sono ancora allo studio e quindi non possono essere in alcun modo considerate definitive”, precisano fonti di Palazzo Chigi.

