Garantire il distanziamento sociale, evitare code alla reception, offrire un servizio di web concierge 24/7: questi sono gli obiettivi di Vikey – startup nata nel 2016 e presente in più di 3.000 strutture in Italia e in Europa – il cui impegno è aiutare gli albergatori a ripartire in sicurezza, grazie a un sistema di reception virtuale. Vikey, infatti, permette ai viaggiatori di effettuare il check-in da remoto – bypassando reception dell’hotel – e aprire l’ingresso principale e la porta della stanza semplicemente premendo un pulsante sul proprio dispositivo mobile. Un sistema sicuro e 100% Covid-free.

