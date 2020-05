“Il sistema di monitoraggio che abbiamo attivato è un pezzo fondamentale della strategia della seconda fase, l’Italia ha attraversato mesi molto complicati con chiusure che hanno portato enormi sacrifici ai nostri cittadini“. Lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza, in un videomessaggio illustrando i primi dati della Cabina di regia ministero della Salute-Iss-Regioni sul monitoraggio della diffusione di Codiv-19 in Italia. “Ora, lentamente, con prudenza, passo dopo passo, proviamo a riaprire e avere uno strumento di monitoraggio serrato che ci consente, territorio per territorio, di capire esattamente quello che sta succedendo. E’ un’arma fondamentale per gestire questa seconda fase“.

