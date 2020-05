“Oggi i nostri dati non sono quelli delle settimane passate, siamo ancora in una fase in cui c’è bisogno della massima prudenza e cautela ma è senz’altro vero che i numeri con cui abbiamo a che fare sono più contenuti. Ieri, ad esempio, abbiamo avuto 300 casi positivi. Ci sono stati giorni nel mese di marzo in cui si arrivava a 5-6000 casi. Oggi abbiamo numeri che sono 15-20 volte più piccoli rispetto al passato“. Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza ospite di ‘Timeline’ su SkyTg24. “I tamponi, che abbiamo fatto in numero molto significativo in Italia, devono essere fatti anche nel più breve tempo possibile – ha aggiunto – e questo ci permette di essere più rapidi nel tracciamento e nell’isolamento dei positivi”. “La seconda ondata è temuta dagli scienziati di tutto il mondo. E’ ricorrente nella storia delle pandemie e non può essere sottovalutata. Dobbiamo farci trovare pronti, guai a pensare che la sfida sia finita”.

