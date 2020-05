“L’Associazione italiana sicurezza sussidiaria, FederTerziario ed Ugl sicurezza civile, sono soddisfatti per l’inserimento della categoria dei lavoratori intermittenti tra le categorie ammesse alle indennità per causa Covid19. Il decreto legge 19 maggio 2020, numero 34 ha finalmente inserito quei lavoratori fino ad ora esclusi ovvero quelli del settore intermittente che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; per questi lavoratori il governo ha stanziato un contributo di 600 euro”. E’ quanto si legge in una nota.

