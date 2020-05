Fase 2, giorno dell’apertura. Ma le saracinesche restano abbassate nella Capitale per gli esercizi commerciali dell’area limitrofa alla Basilica di San Pietro. In piazza gli esercenti di “circa 150 attività classificate come ‘esercizi di vicinato’, la cui sopravvivenza è strettamente legata al turismo religioso, oggi equivalente a zero” che chiedono al Governo “quelle carezze riservate al turismo. Perché via della Conciliazione non è via dei Condotti”. A parlare all’Adnkronos è Ilaria Bussiglieri, presidente dell’Associazione commercianti via della Conciliazione, a cui sono associate le attività commerciali dell’omonima strada, di piazza San Pietro, Porta Angelica e Borgo Pio. Mentre Giulio Anticoli, presidente dell’associazione Botteghe Storiche denuncia: “Qui siamo allo scontro sociale”.

