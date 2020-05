Il settore auto e moto ha subito negli ultimi due mesi pesantissimi contraccolpi legati all’emergenza coronavirus. Evidente il maggiore ricorso alla comparazione on line per la scelta dell’assicurazione, evitando così contatti. Tra marzo (-85% rispetto a marzo 2019) ed aprile (-97%) le immatricolazioni auto, a causa della chiusura delle concessionarie, dei blocchi alla circolazione e dell’incertezza sul futuro, si sono infatti praticamente azzerate. Segnale analogo per le due ruote, con cali delle immatricolazioni in marzo e aprile 2020 rispettivamente del (-62%) e (-97%). A dirlo Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia, che ha analizzato le dinamiche registrate nella prima settimana della Fase 2 per evidenziare quali siano le tendenze e quali saranno le esigenze di mobilità e assicurative degli Italiani nei prossimi mesi.

