“Le vetrine dei negozi sono un po’ gli occhi della città e da lunedì vedremo questi occhi riaprirsi. C’è un quotidiano tedesco ‘Süddeutsche Zeitung’, di solito non molto tenero nei giudizi sul nostro Paese, che descrive questo ritorno alla normalità dell’Italia e di Milano. Il giudizio su Milano è veramente lusinghiero, viene descritta come la capitale industriale e finanziaria del Paese, ma soprattutto si sofferma sulle altre qualità a partire dalla moda, Milano appare come un autentico laboratorio di bellezza”. Inizia così il video con cui il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si rivolge ai milanesi in attesa della riapertura di gran parte delle attività commerciali decise per la fase 2 dell’emergenza coronavirus.

