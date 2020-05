“Questo strumento messo a punto è un po’ una novità per il nostro Paese, per monitorizzare l’andamento dell’epidemia e riuscire a rilevare anche piccoli segnali d’allarme che possono comparire”. Lo ha detto Gianni Rezza, neodirettore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, illustrando il report sulla situazione di Covid-19 in Italia e ricordando che, nel momento in cui si passa alla fase 2, “il timore è che la popolazione possa non rispettare le indicazioni” relative “all’uso di mascherine, al distanziamento fisico e al lavaggio delle mani”, e il rischio è di non riuscire “a rilevare anche piccoli scostamenti, piccoli segnali d’allarme“. I sistemi regionali devono “essere in grado di rilevarli”, raccomanda, sottolineando che da questo punto di vista arrivano segnali positivi. Viene posta molta attenzione all’indice di contagio Rt, “ma non è l’unico elemento: in una regione piccola bastano pochi casi per farlo scattare, ma poi l’incidenza per abitanti è relativamente bassa”, ha ricordato Rezza citando il caso della Valle d’Aosta (1,6). “Valutiamo complessivamente questi casi, non facciamo come è successo in passato per la povera Umbria”.

