“Possiamo rassicurare tutti i commercianti di Roma: per tutto il 2020 elimineremo la tassa per l’occupazione di suolo pubblico, una misura che ci costerà 90 milioni di euro ma dobbiamo aiutare i ristoratori e i tanti imprenditori che in questi mesi sono stati fermi”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a ‘Non è l’Arena’ su La7. “Le tariffe non dipendono da noi ma saranno il più possibile rateizzate e non ci saranno distacchi – ha aggiunto – Nelle prossime ore, inoltre, firmerò un’ordinanza per consentire ai gestori di aumentare lo spazio all’aperto e quindi il numero di tavoli all’esterno proprio per recuperare quello che non si può più fare all’interno”.

