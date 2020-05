L’emergenza sanitaria da Covid-19 e il blocco delle attività hanno avuto conseguenze rilevanti sul settore della ristorazione collettiva. Oltre 1.000 aziende in Italia – che assicurano annualmente oltre 1 miliardo e mezzo di pasti, sicuri e controllati a bambini, studenti, lavoratori, malati e ospiti delle case di cura, per un mercato del valore di 6 miliardi di euro – stanno fronteggiando una profonda crisi economica. E’ quanto sottolinea Oricon, l’Osservatorio ristorazione collettiva e nutrizione secondo cui nel periodo marzo-aprile 2019 si è registrato un -66,6% di volumi e -66,8 di ricavi nel settore della ristorazione collettiva, e per il solo mese di marzo il calo di volumi e ricavi è stato pari al -94% per la sola ristorazione scolastica, -68,6% nell’aziendale e -24,3 nella socio-sanitaria.

