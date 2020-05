Gli invisibili scendono in piazza. Sono i servizi per l’infanzia che giovedì 21 maggio alle 15 romperanno il silenzio con una manifestazione che avrà luogo in ogni regione in contemporanea. A Roma l’appuntamento è davanti a Montecitorio. “La questura ci ha appena dato il via libera ma non potremo essere più di 100 persone. Cento persone, però che a Roma, davanti Montecitorio, rappresenteranno gli oltre 7mila gestori di asili nido e scuole materne private di tutta Italia” afferma all’Adnkronos, Carlo Pallini, gestore di un asilo nido privato in zona Anagnina, alla periferia Est di Roma, coordinatore del Lazio dell’associazione Educhiamo, nata in tutta Italia spontaneamente per far fronte alla crisi che ha investito il settore.

