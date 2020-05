E’ tempo di esami ‘virtuali’ per gli studenti della Luiss Guido Carli che, già da lunedì 11 maggio, stanno svolgendo direttamente da casa le prime prove di valutazione della sessione estiva, grazie all’integrazione tra la piattaforma tecnologica Cisco Webex e Keyless, startup innovativa del campo della cyber-security. Nell’era Covid la Libera università internazionale degli studi sociali non si è mai fermata, traslando online, dal giorno successivo al primo dpcm del 5 marzo scorso, l’intera offerta formativa dei corsi triennali, magistrali e post-lauream e coinvolgendo in poco più di due mesi, circa 8.500 studenti, oltre 550 docenti in 10.600 classi virtuali e interattive, per un totale di oltre 17.000 ore di lezione e 75 milioni di collegamenti.

