– Oggi il Governo farà “le valutazioni complessive” per decidere se la graduale riapertura delle attività partirà dal 4 maggio. Lo ha sottolineato la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital, spiegando che si tratterà di “una valutazione collegiale approfondita sia sulla base delle questioni sanitarie sia sulle modalità con le quali gli italiani hanno voglia di tornare al lavoro”.

Sulla questione degli aiuti europei la ministra non ha dubbi: “Senza condizionalità, prenderei i 37 miliardi del Mes. Ieri tutti i gruppi, a parte credo la Lega, hanno ricordato che senza condizionalità quei soldi dobbiamo prenderli”.

De Micheli ha anche annunciato novità per le imprese di costruzioni. “Abbiamo in vista molte semplificazioni sulle procedure degli appalti, anche se sempre più emerge che il tempo si perde nella fase precedente alla gara di appalto”. Quanto alla sospensione del codice degli appalti “ho la contrarietà, che condivido, dei sindacati e costruttori. Senza regole non è possibile fare buone opere. Poi l’eccesso di regole determina un’impossibilità di fare le opere. Qui mezzo quindi c’è un campo in cui possiamo giocare una partita importante”.

Per la ministra infine non c’è da mettere in dubbio l’attuale assetto dell’esecutivo. “Governo di unità nazionale? Stiamo prendendo decisioni politiche, che arrivano da un’idea di società. Servono governi politici, non di unità nazionale”.