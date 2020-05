“Innanzitutto è bene che ci sia l’accordo di tutti sulle riaperture, senza fughe in avanti di nessuno, che in questo momento creano solo confusione. In questo momento è in gioco la sicurezza e la salute di tutti, quella deve venire prima di tutto. L’importante però è che dal 18 maggio non si dica ai negozi e alle attività che riapriranno: ‘bene adesso avete riaperto, torna tutto come prima’. Serve sostenere queste imprese, perchè non tornerà tutto come prima, non basterà riaprire, sarà un lungo viaggio e le aziende non dovranno restare sole”. Così, ad Adnkronos/Labitalia, la presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, commenta l’accordo tra Stato e Regioni sulle riaperture differenziate tra le regioni di bar, ristoranti e negozi al dettaglio a partire dal 18 maggio.

