Lo scorso 29 aprile il viceministro della salute Pierpaolo Sileri in un’intervista rilasciata al programma radiofonico Un Giorno Da Pecora, ha spiegato che dal 4 maggio avremmo potuto rivedere anche gli amici, perché ritenuti “affetti stabili”. Così non è stato e lo sappiamo bene, infatti il 2 maggio è arrivato il dietrofront di palazzo Chigi:”Non si potranno vedere gli amici che non rientrano tra gli stabili legami affettivi”.

Tra qualche giorno però probabilmente potremo rivedere gli amici che risiedono nella nostra regione, pur rispettando tutte le misure di sicurezza. Giuseppe Conte infatti con l’ultimo Dpcm ha deciso che dal 18 maggio andrà in pensione l’autocertificazione, che riapriranno bar, ristoranti e parrucchieri, ma soprattutto fonti di governo hanno rivelato che con molta probabilità saremo liberi di incontrare tutti i nostri affetti, anche quelli che non sono legati a noi da un vincolo di parentela. Questo non vuol dire che potremo organizzare festini per strada o in casa, perché rimarrà stabile il divieto di assembramento sia nei locali che all’aperto.

voi non potete capire quando il tg ha detto che dal 18 si possono rivedere gli amici sono scoppiata a piangere, ancora non ci credo, potrò vedere la mia unica amica a cui tengo davvero tanto, mi è mancata troppo — Vαɳƚαҽ.⁷♡’s seeing bts;;has seen Joonie in Venice (@imasunshish) May 13, 2020

Mi sciocca leggere come dal 18 maggio sarà addirittura consentito andare al bar con gli amici, un libera tutti sostanzialmente, ma poter rivedere i propri cari in regione diversa dalla propria NO! Assurdo! #congiuntifuoriregione — Irene (@Irene12x) May 13, 2020

Praticamente adesso ci si può rivedere con gli amici, no autocertificazione (e questo significa dj set e delirio al Maracanà) ma non si possono vedere i propri congiunti fuori dai confini. #congiuntifuoriregione pic.twitter.com/KJY2qDUqys — Zaffiro (@Zaffiro_Waldorf) May 13, 2020

