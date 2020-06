“La pandemia di Covid-19 ha acceso i riflettori su un aspetto strategico per il sistema paese: la digitalizzazione”. A dirlo, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Eugenio Santagata, amministratore delegato di Cy4gate, l’azienda nata nel 2014 come joint venture tra Elettronica e la quotata Expert System, specializzata in sicurezza cibernetica. Cy4gate ha lanciato un sistema integrato destinato alle aziende chiamato Igea, la cui app Hits (Human interaction tracking system) utile per contrastare la diffusione dei virus come il Covid-19, vuole risolvere tutte le problematiche di protezione dei dati e sicurezza con una tecnologia made in Italy.

