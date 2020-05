Oggi, 18 maggio, l’Italia entra nel vivo dell’emergenza coronavirus. Ma è ragionevole riaprire tutto? “E’ una decisione politica che deve avvenire a un rischio accettabile. Purtroppo, in Italia questo rischio non è misurabile perché non abbiamo il vero numero totale di casi. I numeri ufficiali sono falsati, perché riportano soltanto i positivi ai quali è stato fatto il tampone”. Lo sottolinea in un’intervista a ‘La Verità’ il virologo Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina molecolare e Microbiologia dell’università di Padova, che ha “sempre auspicato fossero conteggiati anche coloro che telefonavano da casa ai servizi sanitari locali riferendo una sintomatologia compatibile. Senza contare anche questi, il totale vero non lo sapremo mai”.

