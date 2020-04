“La prudenza deve prevalere”. Mentre l’Italia si prepara alla fase 2 dell’emergenza coronavirus, risuona chiaro il monito di Andrea Crisanti, ordinario all’università di Padova e direttore del laboratorio di Microbiologia del Policlinico, intervistato da ‘Il Mattino’. “Tutti quelli che si affannano e spingono per riaprire – avverte il virologo – non si rendono conto delle conseguenze a lungo termine”. La minaccia potrebbe essere infatti una nuova ondata di contagi: “Occorre attrezzarsi per scongiurarla. Capisco le esigenze di carattere economico e sociale”, ma per l’esperto “i problemi non si risolvono riaprendo”.

