di Elena Davolio

Il governo, attraverso Il ministro dell’Interno Lamorgese, ha espresso “parole impegnative” nella direzione che la Chiesa possa ritornare a dare il proprio contributo nella comunità, a maggio, nella fase due dell’emergenza coronavirus . Ora, dunque, la Chiesa “non sia emarginata e discriminata. Sarebbe un vulnus alla libertà di culto”. Don Ivan Maffeis, portavoce della Cei e sottosegretario, in una intervista all’Adnkronos dopo le parole del ministro dell’Interno, esprime “gratitudine” e “apprezzamento” per il confronto quotidiano col governo in vista del 4 maggio e con decisione dice anche che ora “la Chiesa non può rimanere al palo. Sarebbe un atto di arbitrio non difendibile”.

