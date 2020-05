“Siamo pronti? Se domani alle 15 un dipendente di un’azienda ha 38 di febbre, siamo pronti a fargli un tampone? A tracciare tutti i suoi contatti? A isolarli per davvero, non in casa? Siamo pronti a dotare di protezioni tutti i sanitari che lo vedranno? Io non sono certo”. Roberto Burioni, ospite nel salotto di Che tempo che fa, risponde così alla domanda di Fabio Fazio sull’inizio della Fase 2 che scatta domani. “Spero che si verifichi lo scenario più positivo: l’infezione non riparte e se riparte lo fa in maniera molto localizzata e riusciamo a identificare subito i focolai. L’altro scenario è quello di tornare indietro nel tempo: il virus ancora circola, se abbassiamo la guardia il virus riparte. E’ importante ancora il sacrificio, ma servono mezzi e organizzazione”.

Fonte