“Sono assolutamente ottimista sulla stagione 2020 della F1. Ora c’è un calendario, si parte a luglio in Austria e si finisce a metà dicembre ad Abu Dhabi“. Così Flavio Briatore in merito al mondiale 2020 di F1 ancora non partito a causa dell’emergenza coronavirus che ha fermato il circus alla vigilia dell’esordio stagionale a Melbourne. “Sono state programmate 19 gare e per il problema dei diritti tv se ne dovranno fare almeno 15 -aggiunge Briatore all’Adnkronos-. Le prime gare in Europa in estate saranno di sicuro a porte chiuse, speriamo che nel prosieguo del campionato ci possa essere una riapertura, seppur parziale, al pubblico”.

