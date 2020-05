“E’ vero che non conosciamo tutti i casi sommersi. Su questo non c’è dubbio e possiamo solo fare stime con i modelli matematici. Per questo però è stato pianificato uno studio di sieroprevalenza nazionale, per capire quante sono le persone che si sono infettate fino ad oggi. Quindi valutare il rapporto tra persone sintomatiche e persone infette. Stimiamo che il nostro sistema di sorveglianza sia in grado di catturare il 5-10% del totale delle infezioni, ma è chiaro che in alcune regione e aree del Paese il problema è molto maggiore”. Lo ha rimarcato Gianni Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su RaiTre, insieme ai colleghi Massimo Galli e Andrea Crisanti. Rezza ha risposto alle osservazione di Crisanti sulle lacune nel sistema di monitoraggio dei casi sommersi di Covid-19.

