“Il momento di grave crisi che sta interessando anche il sistema calcistico, e che secondo gli analisti perdurerà per molto tempo, impone alla dirigenza che guida il movimento di mettere mano a quelle riforme necessarie a mettere in sicurezza il sistema e per questo non più rimandabili”. E’ l’appello del presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, all’Adnkronos. Secondo il numero uno della Lega B nel momento di grande difficoltà che sta vivendo il Paese e il mondo del calcio servono riforme urgenti e bisogna iniziare a discuterne il prima possibile, già dal prossimo consiglio federale.

Fonte