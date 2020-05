“Fare subito tamponi nasofaringei a tappeto”. Lo chiedono 150 scienziati per garantire una maggior sicurezza nella fase 2. L’appello era stato lanciato ai primi di maggio dal virologo Andrea Crisanti, dal sociologo Luca Ricolfi e dal giurista Giuseppe Valditara ed oggi è arrivato ad essere condiviso da 150 esperti. Dopo la missiva – riporta il ‘Corriere della sera’ – alcuni hanno contestato l’efficacia del metodo ‘a tappeto’ per contrastare la pandemia creata dal Covid-19. Ora a supporto delle tesi dell’appello, arriva un documento redatto, per ‘Lettera 150’, da Francesco Curcio, professore di Patologia generale all’Università di Udine e da Paolo Gasparini, docente di Genetica medica all’Università di Trieste.

Fonte