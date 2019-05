“È un evento ricorrente ogni anno che, in un’ottica regionale, va coperto giornalisticamente. Su un giornale vale 30-40 righe, in un telegiornale locale un servizio da 10-20 secondi. È una notizia piccola ma è una notizia. In questo caso c’è stato un eccesso di copertura, troppo spazio, una sproporzione. C’è stato un errore”. Così il presidente Rai Marcello Foa a margine di un incontro al Festival della Tv a Dogliani, dopo le dimissioni del caporedattore Tgr Emilia-Romagna, Antonio Farnè.

Ma intanto l’inchiesta interna si allarga. L’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, ha chiesto al direttore di RaiNews 24, Antonio Di Bella, una relazione in merito alla messa in onda del servizio tv dedicato alla commemorazione di Mussolini.

Si tratta dello stesso servizio che era stato trasmesso nei giorni scorsi dalla Tgr emiliano, che ha innescato forti polemiche e critiche anche dal fronte politico, oltre che registrare l’immediata dissociazione da parte del direttore della Tgr, Alessandro Casarin, che l’aveva ritenuto non consono alla linea editoriale della testata. Ed era anche subito intervenuto lo stesso Salini – secondo indiscrezioni apparso molto irritato per l’accaduto – avviando un’inchiesta interna.

Ieri il caporedattore della Tgr emiliana, Antonio Farnè, ha rimesso il mandato ma questo non ha fermato le polemiche su un caso innescato da Michele Anzaldi, parlamentare dem e componente della commissione di Vigilanza Rai. È infatti venuto fuori che lo stesso servizio era andato in onda su RaiNews24 e in questo caso non si erano però registrate critiche o prese di posizione. E oggi con una nota proprio questa particolarità è stata sollevata da una componente interna all’Usigrai, che ha parlato di due pesi e due misure. E lo stesso ha fatto nel pomeriggio la parlamentare Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia) chiedendo l’intervento del presidente Rai, Marcello Foa.