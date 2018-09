È un pastore tedesco, fa parte dell’unità cinofila con cui la polizia locale contrasta quotidianamente l’attività di spaccio di stupefacenti per le strade di Monza e il suo nome ha scatenato una polemica in consiglio comunale, facendolo diventare, suo malgrado, famoso in tutta Italia: il cane in questione – come riportato nei documenti dell’Ufficio sicurezza comunale – si chiama Narco della Decima Mas. Un riferimento storico al corpo militare della Repubblica Sociale Italiana che ha fatto rabbrividire il consigliere di minoranza del Pd Marco Lamperti, il quale ha presentato un’interrogazione.

“La specifica ‘della Decima Mas’ viene dal nome del suo allevamento, che pare essere uno dei migliori del Paese, ma che forse non meriterebbe le attenzioni delle istituzioni, visto questo tono vagamente nostalgico. Comprendo ci si volesse avvalere del miglior centro di addestramento, ma se proprio non si poteva rinunciare a quel povero cane si sarebbe potuto evitare di menzionare in un documento pubblico il nome per esteso di un’organizzazione militare che si rese protagonista dopo l’8 settembre di mostruosi delitti. Quanto meno per rispetto nei confronti delle vittime – ha scritto Lamperti su Facebook – Non è una banalità, perché l’orrore nazifascista non fu una banalità e trovo poco saggio banalizzare questioni di questo tipo”.

In consiglio comunale è arrivata l’ironica risposta dell’assessore alla Sicurezza, il leghista Federico Arena: “Ho un goniometro e abbiamo verificato che l’ampiezza dell’angolo prodotto da Narco quando dà la zampa non è paragonabile a un saluto romano e nella sua cuccia non ci sono busti di Mussolini – ha detto – Quello è semplicemente il nome di pedigree riconosciuto dall’Ente nazionale cinofilo ed è un nome che hanno tanti altri cani poliziotto in Italia dato che l’allevamento addestra animali per questo tipo di attività. Narco non è un pericoloso fascista”.

Uno dei responsabili dell’Allevamento della Decima Mas di Agugliano (in provincia di Ancona), Daniele Barbanera, spiega che in effetti in passato erano già sorti problemi di questo tipo, “ma solo una volta o due. L’allevamento peraltro si chiama così solo perché un mio parente faceva parte del Battaglione San Marco, che operava a stretto contatto con la Decima Mas”.