Fanno discutere le parole sul nazismo di Ernesto Sica, consigliere comunale di Castellammare di Stabia in quota Fratelli d’Italia, nel giorno della memoria. In un lungo post su Facebook l’esponente del partito guidato da Giorgia Meloni definisce “inaccettabile” la shoah, “come tutti gli stermini di massa”, e poi scrive: “Non nego ci possa essere un certo fascino del nazismo, ma ciò si limita solo ad un primo acchitto (sic), perché in fin dei conti il nazismo provò ad imitare il fascismo italiano (…) fallendo miseramente e creando qualcosa di molto diverso e distante dal fascismo italiano, che fù (sic) invece rappresentazione della volontà popolare, fù (sic) movimento con salde radici ideologiche e spirituali, strutturato da una ossatura culturale di alto profilo”.

“Le leggi razziali – prosegue ancora Sica – furono macchia vergognosa ed indelebile del fascismo italiano (anche se le analisi su tal punto sarebbero molteplici) ma furono fondamenta invece di un ‘piccolo’ nazismo che diffuse principalmente odio e terrore”.

“L’uccisione di massa di quasi 6 milioni di ebrei è frutto di menti malate che mai devono ritornare! Così come le quasi 100 milioni di vittime del comunismo, delle quali gran parte provenienti dal passato”, rimarca il consigliere di Fdi.

