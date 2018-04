Qualche giorno fa Farrah Moan and Shea Coulee erano in tour a Newcastle e tra uno show e l’altro si sono concesse una pausa in un kebabbaro, ma hanno trovato un’omofoba che le ha attaccate.

Farrah con la classe di una queen del ghetto ha risposto alla cretina:

“Perché sono così gay? Perché sono una star e sono stata in TV. Stiamo girando il mondo intero da gay. E tu cosa fai? Stai qui a Newcastle! E poi non mi toccare!

Dopo che il video è diventato virale Farrah ha spiegato quello che è successo: